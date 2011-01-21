Вартість оренди торгових приміщень у Києві в грудні знизилася до 21,36 дол./кв. м

Середня вартість оренди торгових приміщень у Києві в грудні 2010 року знизилася на 0,28%, в порівнянні з листопадом 2010 р., – до 21,36 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (м. Київ).

Згідно з повідомленням, найбільше вартість оренди торгових приміщень знизилася в Печерському районі (-4,38%), найбільше зросла - в Оболонському районі (+3,85%).

За даними компанії, в грудні середня вартість оренди квадратного метра торгових приміщень в центрі столиці склала 59 дол., Голосіївському районі – 20 дол., Дарницькому – 10,33 дол., Деснянському – 10 дол., Дніпровському – 9,67 дол., Оболонському – 19,33 дол., Печерському – 27,33 дол., Подільському – 21,67 дол., Святошинському – 15,33 дол., Солом’янському – 16,33 дол., Шевченківському – 26 дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.