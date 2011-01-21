У Києві порушили кримінальну справу за фактом незаконної вирубки 1 тис. 200 дерев і кущів

Прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу за фактом незаконної вирубки 1200 дерев і кущів на перетині вулиць Червоноткацької і Червоногвардійської.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у ході перевірки встановлено, що на перетині вказаних вулиць на орендованій одним із товариств території 8-9 січня 2011 року незаконно вирубано 1200 дерев і кущів за наявності мораторію на видалення зелених насаджень на об’єктах благоустрою столиці.

Кримінальну справу порушено за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами товариства.