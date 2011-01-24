Янукович наполягає на створенні Державного фонду регіонального розвитку
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на створенні Державного фонду регіонального розвитку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Києві.
«Я наполягаю на тому, щоб фінансування стратегічних проектів регіонального розвитку і міжрегіональної співпраці здійснювалося через окремий фонд, назва якого, Миколо Яновичу, Державний фонд регіонального розвитку», - сказав Президент, висуваючи завдання створення цього фонду прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.
У зв’язку з цим глава держави навів приклад Європейського Союзу, де функціонує Європейський фонд регіонального розвитку, який фінансує проекти із покращення інфраструктури у периферійних регіонах Європи.
«Схожі функції мають бути покладені і на Державний фонд регіонального розвитку, а його діяльність врегульована окремим законом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Він уточнив, що фонд відповідатиме за фінансування проектів локального розвитку, що мають стратегічне значення для країни, в тому числі фінансування будівництва доріг, енергетичних і житлово-комунальних проектів та інших об’єктів інфраструктури.
Також у переліку завдань фонду Президент зазначив інвестування у створення робочих місць, надання фінансової підтримки для підприємств малого та середнього бізнесу.