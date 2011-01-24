Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на створенні Державного фонду регіонального розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Києві.

«Я наполягаю на тому, щоб фінансування стратегічних проектів регіонального розвитку і міжрегіональної співпраці здійснювалося через окремий фонд, назва якого, Миколо Яновичу, Державний фонд регіонального розвитку», - сказав Президент, висуваючи завдання створення цього фонду прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

У зв’язку з цим глава держави навів приклад Європейського Союзу, де функціонує Європейський фонд регіонального розвитку, який фінансує проекти із покращення інфраструктури у периферійних регіонах Європи.

«Схожі функції мають бути покладені і на Державний фонд регіонального розвитку, а його діяльність врегульована окремим законом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він уточнив, що фонд відповідатиме за фінансування проектів локального розвитку, що мають стратегічне значення для країни, в тому числі фінансування будівництва доріг, енергетичних і житлово-комунальних проектів та інших об’єктів інфраструктури.

Також у переліку завдань фонду Президент зазначив інвестування у створення робочих місць, надання фінансової підтримки для підприємств малого та середнього бізнесу.