Янукович вимагає справедливої та зрозумілої для громадян тарифної політики в ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду та керівників на місцях виваженої, справедливої і зрозумілої для громадян тарифної політики на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Києві.

«Питання тарифної політики у сфері надання комунальних послуг є найбільш чутливим для регіонів і болючим для людей. Я на цьому роблю наголос», - сказав у своєму виступі Президент.

При цьому він акцентував увагу на тому, що державні органи, які відповідають за формування і встановлення тарифів у цій сфері, несуть велику відповідальність за результати тарифної політики.

«Вимагаю від уряду і місцевої влади зваженої та справедливої політики у цій сфері. Це дуже широке поняття, але ми його повинні втілити в життя, шановні колеги. Тому, Миколо Яновичу, прошу уряд терміново проаналізувати ситуацію із законом про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг та вжити невідкладних заходів для повноцінної реалізації повноважень регулятора у сфері житлово-комунального господарства», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись, зокрема, до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА. За словами Президента, ситуація, яка існує зараз, є неприпустимою.

«Тому не треба чекати, як кажуть, коли грім вдарить. Я вимагаю, Миколо Яновичу, негайно розглянути це питання і відпрацювати його по повній програмі», - підкреслив Президент, акцентувавши увагу на тому, що вдосконалений механізм формування тарифів на комунальні послуги повинен бути зрозумілим для громадян.