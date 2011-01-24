Запоріжжя через борги за газ може залишитися без централізованого теплопостачання і гарячої води

Запоріжжя може залишитися без централізованого теплопостачання і гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Запорізької мерії, "на оперативній нараді в мерії секретар міської ради Володимир КАЛЬЦЕВ повідомив, що до Запоріжжя вже надійшла телеграма від "Нафтогазу України" з попередженням про можливе відключення".

"Це пов`язане з тим, що рівень розрахунку концерну "Міські теплові мережі" за поставлений газ знизився нижче за середній по Україні", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що "місто може залишитися не лише без гарячої води, але і без опалення".

За даними запорізького концерну “Міські теплові мережі”, який забезпечує подачу тепла і гарячої води в Запоріжжі, "заборгованість підприємства за опалювальний сезон 2010 -2011 рр. становить 172 млн. грн."

Зараз представники запорізької міської влади і концерну МТМ намагаються врегулювати з постачальниками питання газозабезпечення теплопостачального підприємства.

За даними прес-служби Запорізької мерії, секретар Запорізької міськради і гендиректор КП “Концерн "МТМ" сьогодні вже виїхали до Києва для продовження переговорів з представниками "Нафтогазу" і дочірньої компанії "Газ України".