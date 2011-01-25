У Черкасах на 5,5% подорожчає плата за водопостачання

На 5,5% подорожчає водопостачання і водовідведення для населення в Черкасах з 1 лютого.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор КП "Черкасиводоканал" Сергій ОВЧАРЕНКО, для тих, хто має лічильники, плата за водопостачання і водовідведення підвищиться з 3,66 грн./куб. м до 3,86 грн./куб. м на місяць. Для тих, у кого лічильника немає, плата за водопостачання і водовідведення збільшиться з 32,94 грн. за одну людину до 34,74 грн. за одну людину на місяць.

Тарифи для інших категорій споживачів затверджуватиме виконком Черкаської міськради.