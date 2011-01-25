«Львівобленерго» через борги знеструмить водоканал Борислава

Сьогодні буде припинено електропостачання КП «Бориславводоканал» у зв’язку із заборгованістю за спожиту електричну енергію. Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв‘язків ВАТ «Львівобленерго».

Як зазначається у повідомленні, борг КП «Бориславводоканал» за спожиту електроенергію становить 138,9 тис. грн.

17 січня 2011 року, КП «Бориславводоканал» отримало повідомлення про припинення електропостачання у разі непроведення в повному обсязі оплати за спожиту електричну енергію.

«ВАТ «Львівобленерго» у своїй діяльності керується чинним законодавством України. Згідно з п. 7.5 Правил користування електричною енергією, постачальник електричної енергії зобов`язаний, попередивши споживача не пізніше, ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії у разі несплати рахунків відповідно до умов договорів», наголошується у повідомленні.