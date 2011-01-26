В Одесі підвищують на 15% тариф на водопостачання і водовідведення

З 1 лютого вартість кубометра води для населення Одеси зросте до 2,52 грн., а водовідведення - до 1,59 грн. Іншими словами, тариф на водопостачання і водовідведення зросте відповідно на 15 і 14% і становитиме 4 грн.11 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднила прес-секретар одеського філіалу "Інфоксводоканалу" Олена МІЛОВА.

При відсутності лічильника розрахунок вартості води для кожної квартири буде здійснюватися за такою схемою: добова норма споживання води на одну людину становить 220 літрів на день (або 0,22 кубометра). Це число необхідно помножити на кількість днів у місяці й іще на 4,116.

Є.МІЛОВА мотивувала підвищення тарифів тим, що, згідно з рішенням Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), підвищується ціна на електроенергію.

«Оскільки "Інфоксводоканал" постачає воду до Одеси з райцентру Біляївка, відповідно зростуть і витрати на її прокачування до споживачів», - зазначила представник підприємства.