Азаров обіцяє розібратися з проблемами німецької компанії "Remondis" в Одесі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв розібратися з проблемами, що виникли у німецької компанії "Remondis", яка займалася вивезенням сміття в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з німецькими бізнесменами, у відповідь на заяву представника компанії "Ремондіс Україна", що входить у німецьку групу "Remondis", котрий повідомив, що нове керівництво Одеси в односторонньому порядку розірвало договір про роботу компанії в місті.

«Я вам обіцяю, що ми обов`язково розберемося із вашою ситуацією і перевіримо законність дій адміністрації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому представник компанії підкреслив, що єдиною умовою розірвання договору могло стати неналежне виконання "Ремондіс Україна" своїх зобов`язань. Але компанія працювала виключно за умовами договору.

«Я можу сказати, що ми до останнього моменту надавали послуги належним чином. Ми працювали за умовами контракту », - сказав представник компанії.

Нагадаємо, що дію договору про роботу компанії "Ремондіс Україна" було припинено органами місцевого самоврядування Одеси після того, як мером міста став висуванець Партії регіонів Олексій КОСТУСЄВ.

*** ТОВ "Ремондіс Україна" входить у німецьку групу "Remondis", яка є світовим лідером у сфері поводження з відходами. В Україні "Remondis" надає послуги щодо поводження з відходами з 2008 року. Дочірні підприємства і регіональні підрозділи ТОВ "Ремондіс Україна" видаляють побутові відходи 2,4 млн жителів у 7 містах України. Кількість співробітників компанії в Україні перевищує 600 осіб.

Відкриття структурного підрозділу ТОВ "Ремондіс Україна" в Одесі відбулося за безпосереднього сприяння дипломатичної місії Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Одеський структурний підрозділ ТОВ "Ремондіс Україна" розпочав операційну діяльність 1 лютого 2010 року (через 14 календарних днів з моменту підписання договору на надання послуги). Кількість жителів, які обслуговуються компанією району становить близько 100 тисяч осіб, що відповідає долі ринку в 10%.