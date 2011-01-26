Вартість житла на первинному ринку Харкова у 2010 р. знизилася на 11%

Середня вартість житла на первинному ринку Харкова у 2010 році знизилася на 11,1% порівняно з 2009 роком - до 7 466 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі інвестиційно-будівельної корпорації «Авантаж» (м. Харків).

За даними служби маркетингу корпорації, на кінець 2010 року вартість житла преміум-класу на первинному ринку Харкова становила 13 633 грн. за кв. м, бізнес-класу – 8 782 грн. за кв. м, економ-класу – 5 508 грн. за кв. м.

При цьому пропозиція первинного житла в 2010 році зросла на 9,4% порівняно з 2009 роком. Станом на січень 2011 року, загальна площа житлових будинків, запропонованих до продажу в Харкові, становить 1 177,73 тис. кв. м. Торг при купівлі квартир на первинному ринку не перевищував 5%.

Фахівці корпорації зазначили, що зростання пропозиції пов`язане з появою у Харкові нових житлових об`єктів: якщо у 2009 році забудовники не вивели на ринок жоден об`єкт, то в 2010 р. компанії запропонували покупцям дев`ять (1 таун-хаус, 2 будинки бізнес- і 6 будинків економ-класу загальною площею 158 260 кв. м). При цьому кількість «заморожених» будмайданчиків у 2010 році скоротилася на 6,6%.

Проте кризові явища на ринку будівництва, на думку експертів, поки що повністю не подолані. Зокрема, із заявлених до введення в експлуатацію до грудня 2010 року 15 житлових об`єктів було здано лише два, а введення інших перенесене на початок 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» здійснює свою діяльність у чотирьох напрямах: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність і корпоративне управління підприємствами.