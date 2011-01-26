Програма часткової компенсації кредитної ставки є неперспективною

У державному Фонді сприяння молодіжному житловому будівництву вважають, що програма часткової компенсації кредитної ставки за кредитами, залученими молодими сім`ями у комерційних банків, є неперспективною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління фонду Леонід РИСУХІН на прес-конференції в середу.

“На нашу думку, це недостатньо ефективна програма. Вона низкопрогнозована... Ця програма на сьогодні не розглядається як перспективна”, - сказав Л.РИСУХІН.

При цьому він відзначив, що принципи цієї програми мають деякі невідповідності з Бюджетним кодексом, а саме щодо тієї норми кодексу, яка дозволяє брати зобов`язання за рахунок бюджетних коштів виключно на бюджетний рік.

За словами Л.РИСУХІНА, на реалізацію програми часткової компенсації кредитної ставки минулого року з держбюджету було виділено 117,8 млн. грн., що дозволило здійснити необхідне фінансування в 2010 році і зменшити на 15% заборгованість за 2009 рік (з 62,7 до 52,9 млн. грн.).

Крім того, він повідомив, що в цілому за 2010 рік за програмами, які виконує фонд, була надана державна підтримка на придбання житла в обсязі близько 273 млн. грн. Усього введено в експлуатацію 35 будинків. Загальна кількість квартир – 2679, з яких 402 квартири одержали громадяни – учасники програм фонду.

Крім того, за програмою забезпечення молоді житлом за рахунок пільгового кредитування було виділено 36 млн. грн. із загального і спеціального фондів держбюджету. Крім того, було залучено 31 млн. грн. з місцевих бюджетів, а також 17 млн. грн. власних коштів фонду.

У 2010 році фонд в цілому надав 297 кредитів молодим сім`ям.

За програмою “Доступне житло” в період з вересня минулого року фактичну участь у програмі взяли 45 будівельних об`єктів у 18 регіонах України. Держпідтримка за програмою в 2010 році склала 71,3 млн. грн., було залучено до програми 590 квартир. За програмою вже здано 12 будинків.

За словами Л.РИСУХІНА, на 2011 рік у держбюджеті передбачено фінансування пільгових молодіжних кредитів на рівні 60 млн. грн., з місцевих бюджетів планується залучити близько 40 млн. грн.

Статутний капітал фонду цього року буде збільшено на 31 млн. грн., за рахунок чого також надаватимуться кредити молодим сім`ям.

На програму часткової компенсації кредитів комерційних банків заплановано 103 млн. грн., за програмою “Доступне житло” Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує виділити 332,7 млн. грн., і ці пропозиції саме знаходяться на розгляді в Мінфіні.

Очікується, що в 2011 році фонд за всіма програмами державної підтримки на придбання житла надасть підтримку на суму близько 465 млн. грн.

Л.РИСУХІН також зазначив, що цього року вперше в держбюджеті передбачена можливість залучення фондом небюджетних коштів під держгарантії.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня 2010 р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Мінрегіону.