Компанія «XXI Вік» відновила торги на Лондонській фондовій біржі

Компанія XXI Century Investments (Кіпр), що є холдинговою компанією девелоперської компанії «XXI Вік» (м. Київ), сьогодні в 7.30 (за лондонським часом) відновила торги акціями на Лондонській фондовій біржі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, торгівля акціями відновлена у зв`язку з публікацією компанією свого фінансового звіту за 2009 рік і фінансової звітності за перше півріччя 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Вік» – український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. на розвиток проектів нерухомості в Україні.