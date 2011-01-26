У КМДА обіцяють, що вже скоро кияни відчують покращення в комунальній сфері

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК обіцяє, що вже найближчим часом кияни відчують покращення обслуговування в комунальній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні на нараді з заступниками голів райдержадміністрацій, начальниками профільних управлінь, керівниками комунальних підприємств та ЖЕКів О.МАЗУРЧАК підкреслив, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги повинно підняти якість їх надання та відповідальність обслуговуючих організацій.

Він також заявив про необхідність зламати стереотип, який склався у киян про житлово-експлуатаційні організації.

За його словами, керівникам ЖЕКів необхідно посилити кадрову роботу у всіх напрямках. «Відтепер за відпрацювання кожної скарги відповідатиме конкретна посадова особа. А тих, хто ігноруватиме звернення громадян, буде звільнено», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Крім того, він доручив начальникам житлово-експлуатаційних організацій паспортизувати житловий фонд столиці. На кожний будинок в обов’язковому порядку ЖЕКам необхідно завести карточку і вписувати в неї перелік реально виконаних робіт з утримання цього будинку.

«Картотека повинна бути прозора та доступна для киян, щоб вони у будь-яку мить мали змогу ознайомитись з цим документом та дізнатися, які комунальні послуги вони отримують за свої гроші», - зазначив О.МАЗУРЧАК.

Він підкреслив, що сьогодні є всі передумови для того, щоб кияни вже найближчим часом відчули покращення в комунальній сфері обслуговування.