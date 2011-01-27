Тихонов: Україну цікавить досвід Польщі у проведенні адміністративно-територіальної реформи

Україна зацікавлена у вивченні польського досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи.

Про це віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ сказав на зустрічі з державним секретарем Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Томашем СЄМОНЯКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра України.

За його словами, започаткування такої роботи на постійній основі, сприятиме проведенню реформування органів державного управління та місцевого самоврядування.

«Польський досвід нас цікавить у контексті, насамперед, регіонального та соціально-економічного виміру. Особливий наголос ми робимо на вивченні досвіду формування бюджетів органів місцевого самоврядування», - сказав В.ТИХОНОВ.

Віце-прем’єр-міністр поінформував, що в Україні здійснюються кроки у напрямі реалізації нової регіональної політики та проведення адміністративної реформи.

У прес-службі віце-прем’єра України поінформували, що адміністративно-територіальна реформа в РП відбулася у 1999 році. Сучасна Польща ділиться на 16 воєводств. Воєводства – на 379 повітів (з них - 65 повітів зі статусом міст), а повіти – на 2478 гмін (з них - 307 гмін зі статусом міста).

До адміністративно-територіальної реформи 1999 року в Польщі існувало 49 воєводств. Попередня адміністративно-територіальна реформа була проведена комуністичним урядом Польщі у 1975 році з метою зменшення регіонів для покращення можливостей централізованого управління ними.

Створення нових 16 воєводств відбувалося з урахуванням історичних регіонів Польщі, які сформувалися на основі колишніх удільних князівств ще у XIV столітті.