НКРЕ затвердила тарифи для 8 міськводоканалів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила тарифи на водопостачання і водовідведення восьми міськводоканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у четвер.

Зокрема, комісія затвердила тариф на водопостачання для КП «Вода Донбасу» у розмірі 3,05 грн. за куб. м. (зростання 15%); КП «Донецькміськводоканал» на водопостачання 2,72 грн. за куб. м. (зростання 8,63%), на водовідведення – 2,26 грн. за куб. м.; для ТОВ «Луганськвода» на водопостачання – 3,74 грн. за куб. м. (зростання 15%), на водовідведення – 2,65 грн. за куб. м.; для КП «Івано-Франківськтехпром» на водопостачання – 2,22 грн. за куб. м. (зростання 3,4%), на водовідведення – 1,45 грн. за куб. м.; КП «Маріупольське ПУВКГ» на водопостачання – 1,75 грн. за куб. м. (зростання 13,1%), на водовідведення – 0,8 грн. за куб. м.; КВП «Краматорський водоканал» на водопостачання – 2,99 грн. за куб. м. (зростання 3,7%), на водовідведення – 2,12 грн. за куб. м.; КП «Алчевське ПУВКГ» на водопостачання – 4,06 грн. за куб. м. (зростання 14,95%), на водовідведення – 0,7 грн. за куб. м.; КП «Макіївський водоканал» на водопостачання – 2,97 грн. за куб. м. (зростання 7,88%), на водовідведення – 2,44 грн. за куб. м.

Всі тарифи вказані без ПДВ. Тарифи набувають чинності з 1 лютого.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ 20 січня переглянула тарифи ВАТ «Київводоканал» і ще 38 комунальних водопостачальних компаній, що відпускаються для побутових абонентів. Зокрема, затверджені тарифи водоканалів Києва, Харкова, Львова, Одеси, Хмельницького та інших міст.

При перегляді тарифів регулятор брав до уваги розрахунки, надані самими водопостачальними компаніями. Крім того, в тарифі враховано зростання вартості електроенергії з моменту останнього перегляду тарифу конкретного водоканалу до січня цього року.