Кияни сплачуватимуть пеню при невчасній сплаті за надані комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК в інтерв’ю журналістам, роз’яснюючи розповсюджену у ЗМІ інформацію про те, що кияни не сплачуватимуть пені.

О.МАЗУРЧАК підкреслив, що пеня введена державою. «Говорять, що я сказав, що її взагалі не буде. А я сказав про те, що пеня буде діяти гірше, ніж ефективний механізм знижок. Ми вважаємо, що пеню не потрібно буде застосовувати, бо механізм, який застосовуємо ми (дворівневі тарифи – УНІАН), ефективніший. Пеня по закону нараховується – 0,01% за день прострочення. Виходить, за місяць прострочки – менше 1%», - сказав О.МАЗУРЧАК, підкресливши, що минулого разу журналісти його неправильно зрозуміли.

У свою чергу, начальник Головного управління КМДА по ціновій політиці Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав, що поки нема відповідної постанови Кабінету міністрів про нарахування пені, про неї мова не може йти.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги», що передбачає з 1 січня 2011 року нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП.

21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.

5 січня. УНІАН. О.МАЗУРЧАК заявив: «Пеня по квартплаті не буде нараховуватись. Ми вважаємо, що механізм, який ми даємо по стимулюванню (киян вчасно оплачувати отримані комунальні послуги) – він має спрацювати краще, ніж штрафні санкції».

Він навів приклад Комсомольська, жителям якого свого часу були запроваджені знижки на житлово-комунальні послуги в разі їх вчасної оплати, і вже п’ять років у місті успішно діє така система. «Він показав, що більше 80% мешканців користувались цим механізмом», - зазначив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, столична влада не давала ЖЕКам жодних вказівок нараховувати пеню за невчасне внесення оплати за комунальні послуги.