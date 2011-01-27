Мерія Києва до 2012 року не планує підвищувати квартплату

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що мінімум до кінця цього року не планують підвищувати квартирну плату для жителів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«По квартплаті я гарантую, що до кінця року і у найближчі роки, точно до 2012-го, ми підіймати квартплату не будемо. Ми будемо боротися за зниження собівартості за рахунок менеджменту», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Продовжуючи тему тарифів, він додав: «По теплу – ці питання буде вирішувати НКРЕ, по гарячій воді – те саме НКРЕ».

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2010 р. на сайті муніципальної газети «Хрещатик» було оприлюднено розпорядження КМДА про підвищення з 1 лютого 2011 р. тарифів за послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, відповідно, на 29% і 37% та 25% і 32% в залежності від дати сплати користувачем рахунків за отримані послуги. Тобто, в місті вводяться дворівневі тарифи. Також окремим розпорядженням затверджено нові тарифи за послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій індивідуально для кожного окремо взятого будинку також з урахуванням дати сплати.

Коментуючи ці розпорядження, чиновники КМДА сказали, що, за підрахунками мерії, з лютого у зв`язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 рази.