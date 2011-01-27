Тарифи на холодну воду та водовідведення у Києві з 1 березня підвищать на 10%

Тарифи на холодну воду та водовідведення у Києві підвищать з 1 березня на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

На запитання журналістів, яким буде відбудеться підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення, згідно з постановою НКРЕ, О.МАЗУРЧАК відповів: «Це приблизно на 30 копійок, на 10%. Завтра з’явиться розпорядження. Буде вводитися з 1 березня».

За його словами, у зв’язку із введенням нових тарифів виникне також різниця приблизно на суму близько 200 млн. грн.

На запитання, чи буде цю суму виплачувати міський бюджет, О.МАЗУРЧАК сказав, що столична влада має намір звернутися до Кабінету міністрів.

«Ця сума не передбачена зараз у міському бюджеті. І ми будемо звертатись з проханням до Кабінету міністрів врахувати цю суму як різницю у тарифі з держбюджету і за січень, і за лютий, тобто за два місяці», - сказав він.

О.МАЗУРЧАК пояснив, що столична влада розраховує на задоволення цієї пропозиції, тому що механізм введення нових тарифів «повинен був запроваджуватися прямої дії».

За його словами, якщо НКРЕ встановлює тариф, то він має застосовуватися з моменту встановлення по всій території країни.

Водночас, О.МАЗУРЧАК наголосив, що міська влада має прийняти своє рішення, на яке необхідний час, тобто введення нових тарифів потребує обговорення, опублікування, а на це потрідно близько місяця. «І виходить, що ми можемо вводити тільки через місяць», - додав він.

Зі свого боку, начальник Головного управління по ціновій політиці КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ зауважив, що тарифи на холодну воду та водовідведення так само будуть затверджені, як і тарифи на опалення і гарячу воду, тобто буде дворівневим, з урахуванням дати проплати - до 20-го числа чи після 20-го числа місяця.