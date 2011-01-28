Бювети залишатимуться безкоштовними – КМДА

У Київській міській держадміністрації запевняють, що столичні бювети залишатимуться безкоштовними для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

«Платних бюветів у Києві не буде. Вони будуть завжди безплатні. Ми відновимо роботу бюветів і вони будуть для всіх жителів Києва безкоштовними», - наголосив він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що на сьогодні 186 бюветів Києва передано на баланс комунального підприємства «Київкомунсервіс», водночас 85 з них зараз не працюють. У 65 бюветів, зокрема, необхідно замінити насоси або фільтри чи є ще якісь інші технічні несправності, а близько 20 бюветів закриті через приписи санстанцій по бакпоказниках.

О.МАЗУРЧАК відзначив, що місто за два місяці після того, як йому були передані бюветні комплекси, відремонтувало 14 несправних, а на решту необхідно додаткове фінансування.

На сьогодні мерія розробила план ремонту бюветів і пропонуватиме Київраді на найближчому засіданні виділити близько 30 млн. грн. на відновлення несправних бюветів.

“Зараз ми хочемо отримати фінансування і виносимо питання на сесію. В залежності від виділеного фінансування проводитимемо ремонти з відновлення роботи кюветів”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його даними, у Києві залишаються близько 15 бюветів на балансі різних організацій некомунальної форми власності.