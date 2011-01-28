Герман не виключає, що Янукович заветує закон щодо містобудування

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не виключає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосує вето на прийнятий Верховною Радою України Закон “Про регулювання містобудівної діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

«У нас зараз проходить опрацювання цього відомого законопроекту. Вже подано дуже багато зауважень», - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона зазначила, що Адміністрацію Президента тривожить те, що законом передбачається скасування екологічних експертиз при проведенні будівництва, а також те, що закон передбачає «можливість уникнути такого фільтру, який не дав би можливість багато кому поприхоплювати об’єкти культурної спадщини та заповідні місця».

«Це дуже турбує Президента. Президент ще не прийняв рішення. Я думаю, що Президент дуже уважно проаналізує все це… Є шанс, що Президент цей законопроект заветує», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнятий Верховною Радою 13 січня ц.р. В уряді стверджують, що закон значно спрощує й вдосконалює всі етапи містобудівної діяльності й здешевить будівництво мінімум на третину.

Між тим представники громадськості занепокоєні тим, що у законі передбачено усунення громадськості від контролю за забудовою міста.

Зокрема, закон обмежує можливості місцевих громад та її представників в особі рад впливати на процеси забудови.

За чинним дотепер законодавством місцеві ради мають повноваження затверджувати усі містобудівні документи. За новим же законом місцеві ради позбавляються права затверджувати будь-які плани, крім генерального, а громадські слухання тепер можна буде проводити лише при прийнятті Генерального плану.