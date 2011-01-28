Томенко: ВР має заслухати уряд щодо ситуації навколо підвищення тарифів на ЖКП

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що парламент має заслухати уряд стосовно формування тарифів для населення і ситуації з житлово-комунальним господарством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Говорячи про пріоритети діяльності парламентської опозиції на наступній сесії, заступник голови Верховної Ради сказав, що опозиція - в непростій ситуації, оскільки влада своїми неадекватними діями вимагає швидкої реакції з дуже багатьох проблем. Він нагадав, що “є серйозні претензії стосовно спроби деукраїнізувати, збільшити платні послуги та повернути корупцію в систему вишів та, виходячи з цього, варто було б вплинути на ситуацію з так званою реформою освіти і заслухати міністра освіти”. Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, “як мінімум, незрозумілі і такі, що суперечать міжнародному законодавству дії російської влади стосовно українських громадських організацій, а тому необхідно було б викликати у парламент міністра закордонних справ”.

Щодо хаосу у ситуації з підвищенням житлово-комунальних тарифів М.ТОМЕНКО наголосив: “сьогодні виникла дивна ситуація, коли міські голови вказують на уряд, а уряд на міських голів і міські ради, а потерпає, як завжди, український народ”. Тому М.ТОМЕНКО вважає, що дуже важливо не лише заслухати інформацію уряду про ситуацію, яка склалася з житлово-комунальним господарством та тарифами, а й знайти відповідні механізми зрозумілої економічно-обґрунтованої системи їх розрахунків та не допустити хаосу і самоправність, які намітилися сьогодні у справі підвищення тарифів для населення у різних регіонах України.