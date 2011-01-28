Присяжнюк: ринок землі має бути відкритий тільки для громадян України

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що ринок землі має бути відкритий тільки для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, ринок землі – один з останніх ресурсів, який може використовувати держава на користь українського народу і української економіки. «Ми пропонуватимемо, щоб ринок землі був відкритий тільки для громадян України. Ніяких юридичних осіб не може бути. Також пропонується вирішити право оренди, яке було б правом для іпотеки, щоб можна було право оренди закладати в банк і одержувати кредит, але ніяк не міняти власника. Власник земельного паю не несе відповідальності за орендаря», – зазначив міністр.

За його словами, ініціатива Президента і його доручення щодо ринку землі – це сміливий і правильний крок, який має закріпити право власності на землю за власником земельного паю і дати можливість аграрному сектору запрацювати. «Є доручення Президента і прем`єра зробити оборот сільськогосподарської землі так, щоб не обезземелити українського селянина», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.