Тихонов: звільнення будівельних робіт від ПДВ дасть додатково понад 50 тис. кв. м житла на рік

Звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) будівельно-монтажних робіт при будівництві доступного житла дозволить на заощаджені кошти щорічно будувати в Україні додатково понад 50 тис. кв. м житла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, Мінрегіонбуд, Міністерство фінансів і Державна податкова служба підготують спільний лист-роз`яснення щодо порядку звільнення від оподаткування будівельно-монтажних робіт із будівництва об`єктів доступного житла і житла, яке будується за державні кошти.

В.ТИХОНОВ повідомив, що Мінрегіонбуд очікує пропозицій від областей і забудовників, які будують житло за державні кошти або є учасниками програми «Доступне житло», на основі яких і буде підготовлено лист-роз`яснення.

«Виходячи з розрахунків, зроблених фахівцями нашого міністерства, впровадження цієї податкової пільги дозволить додатково побудувати понад 50 тисяч квадратних метрів житла і зменшити вартість будівництва житла більш ніж на 5%. Фактично, така пільга дозволить залучити додаткові інвестиційні ресурси обсягом близько 500 мільйонів гривень», - сказав віце-прем`єр-міністр.

Нагадаємо, законодавча норма щодо звільнення від оподаткування операцій із поставок будівельно-монтажних робіт із будівництва доступного житла та житла, яке будується за державні кошти, впроваджується частиною 197.15 статті 197 Податкового кодексу України № 2755 від 2 грудня 2010 року.