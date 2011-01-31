Міськрада Херсона виділила 1 га під будівництво будинків для розселення аварійного житла
Херсон. Міська рада Херсона виділила 1,0445 га землі під будівництво будинків для розселення аварійного житла так званої "гнучкої" конструктивної схеми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні міськради Херсона від 28 січня 2011 р.
Спочатку передбачено будівництво 2 багатоповерхових будинків у мікрорайоні "Корабел-2".
Як повідомлялося, 21 січня 2011 р. Херсонська обласна рада прийняла програму, відповідно до якої на відселення 3,6 тисяч херсонців, які проживають в аварійних будинках "гнучкої" конструкції в Херсоні, в 2011 - 2018 рр. планується спрямувати 447,5 млн. грн.
Довідка УНІАН. У даний час в Херсоні налічується 20 житлових будинків "гнучкої" конструкції із загальною кількістю квартир 1 тис. 338, в яких проживає 3 тис. 596 чоловік.
Як встановлено експертизами, конструкції цих будинків продовжують деформуватися внаслідок підвищення рівня грунтових вод. При цьому фактичні деформації перевищили допустимі норми у кілька разів.