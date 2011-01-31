У лютому кияни отримають нові бланки для оплати за ЖКП

У лютому кияни отримають нові бланки рахунку на сплату за житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Рахунки на сплату за житлово-комунальні послуги за січень 2011 року будуть надруковані з наступними змінами: у рахунку додатково буде зазначена інформація про дату сплати за житлово-комунальні послуги за попередній місяць; буде зазначена загальна сума, сплачена споживачем за ЖКП за попередній місяць, та додатково вказані суми за квартирними лічильниками. Також в платіжці будуть наведені тарифи, які використовувались при нарахуваннях суми за кожну послугу, а також буде надрукована інформація “для коректного використання переплати”.

В ГІОЦ зазначають, що за бажанням власника особового рахунку та при наявності відповідної заяви до житлової організації, в рахунках, які не пакуються в конверти, може друкуватися ПІБ (прізвище, ім’я та по-батькові) споживача.

Для забезпечення сприятливих умов сплати мешканцями міста за житлово-комунальні послуги, КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» звернулося до керівництва ВАТ «Ощадбанк» з проханням забезпечити максимально можливу кількість робочих місць операторів з прийому комунальних платежів у відділеннях банку на період з 10 до 20 числа, а особливо 19-20 числа кожного місяця.