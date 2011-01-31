Українці в 2010 році сплатили ЖКП на 96,6% – Держкомстат

Жителі України у січні-грудні 2010 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 30,1 млрд. грн., що становить 96,6% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Одеській і Вінницькій областях і Києві (102-99,3%), найнижчий – у Закарпатській і Дніпропетровській областях (90,1и 92,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у грудні минулого року збільшилися на 11,2% порівняно з груднем 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год) становили 451,4 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в грудні 2010 року збільшилася на 5,5% порівняно з листопадом і на початок січня 2011 року становила 11 млрд. 365 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,4 місяця. Збільшення заборгованості сталося в усіх регіонах, окрім Києва.

Зокрема, у грудні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 30,9% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 24%, за вивезення побутових відходів – 21,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,8%, за газопостачання – 21,1%.

У січні-грудні 2010 року населення сплатило за електроенергію 7 млрд. 318,1 млрд. грн., що становить 132,3% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Одеській, Закарпатській областях і Севастополі (190,6-181,6%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (77,2-88,7%). Заборгованість населення з оплати за електроенергії на початок січня 2011 року становила 2 млрд. 872,9 млн. грн.

У січні-грудні 2010 року населення України уклало 96,6 тис. договорів з погашення реструктурованої заборгованості на загальну суму 205,3 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 190,38 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України у 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% нарахованих за цей період сум.