Євросоюз виділить на підготовку Польщі до Євро-2012 близько 12 млрд. дол.

Варшава. Європейський Союз в рамках програм допомоги Польщі виділить на підготовку країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році майже 35 млрд. злотих (1$= 2,8845).

Як повідомили УНІАН у компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, кошти Євросоюзу становитимуть 40% усіх витрат на проведення чемпіонату в країні.

У компанії відзначили, що решта 60% витрат - із державного бюджету та коштів чотирьох міст-організаторів Євро-2012.

Pl2012 повідомила, що більшість інфраструктурних проектів, серед яких будівництво та реконструкція доріг, летовищ, залізниць, фінансується за рахунок державного бюджету.

Між тим будівництво стадіонів у Гданську та Вроцлаві, а також реконструкція міського стадіону у Познані, на 80% фінансується за кошти місцевих органів влади та 20% - центрального бюджету, зазначили в компанії.

”Винятком є лише Національний стадіон у Варшаві, який у майбутньому після Євро-2012 не буде використовуватися жодною ліговою командою. Його будівництво цілковито фінансується за кошти державного бюджету”, - додали у компанії.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками польського уряду, підготовка Польщі до Євро-2012 обійдеться країні майже у 90 млрд злотих.

За розрахунками польських експертів, польський ВВП завдяки проведенню чемпіонату з 2008 по 2020 рік зросте додатково на 2,1%, або на 28 мільярдів злотих.