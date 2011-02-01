В Києві з 1 березня на 5-13% зростуть тарифи на холодну воду, гарячу - 23-28%

У Києві з 1 березня зростуть на 5-13% тарифи для населення на холодну воду та водовідведення і відповідно збільшиться вартість гарячої води та її відведення – на 23-28% в порівняння з січневими тарифами.

> Як передає кореспондент УНІАН, відповідні тарифи оприлюднено в муніципальній газеті “Хрещатик” (№15 (2840)), де надруковані додатки до розпорядження КМДА від 27 січня 2011 р. №99 “Про встановлення тарифів на теплову енергію та встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням”.

> Так, якщо власник квартири сплачуватиме до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, вартість послуги за холодне водопостачання становитиме 1,80 грн. за 1 кубометр і 1,38 грн. за 1 кубометр водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника (разом 3,18 грн.); за відсутності засобу обліку тариф на холодну воду та водовідведення затверджений в розмірі 17,49 грн. за одну людину. Якщо власник квартири сплачуватиме після 20 числа, то вартість послуги за холодне водопостачання становитиме 1,98 грн. за 1 кубометр і 1,52 грн. за 1 кубометр водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника (разом 3,50 грн.), за відсутності засобу обліку - 19,25 грн. на одну людину.

> Нині вартість послуги за холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового лічильника становить 3,02 грн. за 1 кубометр або за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на одну людину, отже зростання становитиме 5%, якщо сплата здійснена до 20 числа і 13% після 20-го числа.

> Враховуючи підвищення вартості холодної води, з 1 березня також зросте тариф на гарячу воду, при цьому тариф на опалення зберігається на рівні, що вводиться з 1 лютого (при відсутності будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії для власників квартир, які розраховуватимуться за отриманими платіжками до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, становитиме 2,91 грн. за 1 кв. м опалюваної площі в місяць, а для тих власників, які сплачуватимуть після 20 числа - 3,10 грн. за 1 кв.м опалюваної площі в місяць. Отже, вартість послуги на постачання гарячої води для населення при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води за 1 куб. м затверджено в розмірі 14,86 грн. (з 1 лютого ц.р. цей тариф становить 14,68 грн. ) та без лічильника – 52,01 (51,38) грн. на 1 особу в місяць, якщо розрахунок здійснено до 20 числа місяця, а якщо пізніше – то, відповідно, тарифи становитимуть 15,89 (15,53) грн. за 1 кубометр гарячої води або 55, 61 (54,35) грн. на 1 особу в місяць. Крім того, встановлено, що за відведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води необхідно буде сплачувати 1,38 грн. за 1 куб м, або 4,83 грн. на 1 особу в будинках з централізованим водопостачанням – це тарифи при сплаті до 20 числа. А після 20 числа цифри відповідно становитимуть 1,52 грн. та 5,32 грн. за 1 особу. Тобто, зростання в порівнянні із тарифом, що діяв до цьогорічних підвищень (12,46 грн. за 1 куб. м або 43,63 грн. на 1 особу в місяць до 1 лютого ц.р.), враховуючи сумарно постачання та відведення гарячої води складе відповідно, 25% (до 20 числа) та 32% (пізніше 20 числа).

> Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 лютого 2011 року почалося підвищення тарифів на ЖКП для населення відповідно до рішень НКРЕ. Також мерія столиці підписала розпорядження про введення в дію з 1 лютого ц.р. нових тарифів за утримання будинків та прибудинкових територій для кожного окремо взятого житлового будинку.

>За даними КМДА, з лютого у зв`язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 раза.