Вартість землі в передмісті Києва в січні знизилася на 0,6%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в січні 2011 року знизилася на 0,62%, або 25 дол., – до 3925 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Баришівському районі на 0,73% (8 дол.) – до 1138 дол./сотку, Бородянському – на 0,57% (11 дол.) – до 1917 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 0,65% (42 дол.) – до 6474 дол./сотка, Фастівському – на 0,54% (6 дол.) – до 1144 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 0,63% (7 дол.) – до 1049 дол./сотка, Обухівському – на 0,55% (25 дол.) – до 4560 долл./сотка, Васильківському – на 0,51% (13 дол.) – до 2548 долл./сотка, Броварському – на 0,52% (16 дол.) – до 3030 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,75% (9 дол.) – до 1200 дол./сотка, Вишгородському – на 0,50% (15 дол.) – до 2991 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,41% (6 дол.) – до 1486 дол./сотка, Іванківському – на 0,64% (7 дол.) – до 1092 дол./сотка, Макарівському районі – на 0,55% (10 дол.) – до 1807 долл./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2010 році зросла на 3,1%, або 119 дол., – до 3950 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.