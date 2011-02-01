На первинному ринку Києва вартість житла знизилася до 1545 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні 2011 року знизилася на 0,23% – до 1545 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1217 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2378 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 0,33% (4 дол.) – до 1274 дол., Дарницькому – на 0,24% (3 дол.) – до 1217 дол., Деснянському – на 0,28% (3 дол.) – до 1237 дол./кв. м, Оболонському – на 0,30% (5 дол.) – до 1606 дол., Шевченківському – на 0,18% (3 дол.) – до 1929 дол./кв. м, Подільському – на 0,14% (2 дол.) – до 1423 дол., Голосіївському – на 0,26% (4 дол.) – до 1610 дол., Печерському – на 0,24% (3 дол.) – до 2378 дол./кв. м, Солом’янському – на 0,21% (3 дол.) – до 1413 дол., Святошинському – на 0,14% (2 дол.) – до 1271 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказана за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.