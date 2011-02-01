На вторинному ринку столиці житло подешевшало до 1788 дол./кв. м

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні 2011 року знизилася на 0,35% – до 1788 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1383 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2839 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 0,13% (2 дол.) – до 1502 дол., Дарницькому – на 0,34% (5 дол.) – до 1383 дол., Деснянському – на 0,25% (4 дол.) – до 1426 дол./кв. м, Оболонському – на 0,38% (7 дол.) – до 1828 дол., Шевченківському – на 0,29% (7 дол.) – до 2312 дол./кв. м, Подільському – на 0,32% (5 дол.) – до 1629 дол., Голосіївському – на 0,34% (6 дол.) – до 1771 дол., Печерському – на 0,44% (13 дол.) – до 2839 дол./кв. м, Солом’янському – на 0,43% (7 дол.) – до 1591 дол., Святошинському – на 0,49% (7 дол.) – до 1472 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2010 році зросла на 7,28% – до 1795 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.