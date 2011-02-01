У Києві у січні продали 499 квартир

У Києві у січні цього року було продано 405 квартир на вторинному ринку і 94 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, на вторинному ринку частка квартир економ-класу вартістю до 80 тис. дол. становила 71% (на первинному ринку – 79%), бізнес-класу (вартістю 80-150 тис. дол.) – 19% (на первинному ринку – 13%), еліт-класу (150-300 тис. дол.) – 7% (на первинному ринку – 6%), делюкс (від 300 тис. дол.) – 3% (на первинному ринку – 2%).

Нагадаємо, у грудні 2010 року на вторинному ринку столиці було продано 710 квартир (у січні 2010 року - 370 квартир), на первинному – 185 квартир (у січні 2010 року – 79 квартир).

Як повідомляв УНІАН, у Києві у 2010 році кількість операцій купівлі-продажу квартир зросла на 46,4% порівняно з 2009 роком – до 11 752 операцій.