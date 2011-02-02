У Києві квартплата з урахуванням компослуг зросте на 25-28%

З 1 березня ц.р. для киян квартплата з урахуванням вартості комунальних послуг зросте в середньому на 25-28%.

Про це в коментарі УНІАН заявив начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

«Якщо за середньостатистичну двокімнатну квартиру площею 46 кв. м., де проживає 3 особи, з урахуванням газу і електроенергії плата складала 432 грн. до 1 лютого, то з 1 березня буде десь близько 540 грн. Це при вчасній сплаті. Це приблизно 25%», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, наводячи для прикладу розрахунки мерії.

Він зазначив, що тариф за опалення, починаючи з 1 лютого, становитиме 3,10 грн. за 1 кв. м, тоді як до цього він був 2,26 за 1 кв. м опалювальної площі (підвищення на 27%); тариф на холодну воду до лютого діяв на рівні 1,62 грн. за 1 кубометр, новий тариф з 1 березня - 1,80 грн. за 1 кубометр зі “знижкою” (при сплаті до 20 числа – УНІАН) - 10% зростання, і 1,98 грн. за 1 кубометр без неї (18%); старий тариф за водовідведення – 1,25 грн. за 1 кубометр, новий – 1,38 грн. за 1 кубометр (9%) і 1,52 грн. за 1 кубометр (18%).

Щодо гарячої води керівник управління озвучив тарифи, відповідно до яких з 1 березня послуга підвищиться на 26% - з 11,75 грн. до 15,89 грн. за 1 кубометр, а зі «знижкою» - на 21% - до 14,86 грн. за 1 кубометр.

Щодо нової вартості послуг за утримання будинків та прибудинкових територій В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ навів наступні цифри, які говорять про середнє зростання цих послуг по столиці: «За квартплату – у нас середній тариф був 1,96 грн., а став 2,88 грн., якщо сплачуєте до 20 числа. Це в середньому. Якщо після 20 числа - то 3,16 грн. Але це в середньому, бо є будинки, де 1 грн., а є, де 5 грн. тариф».

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 лютого 2011 року почалося підвищення тарифів на ЖКП для населення відповідно до рішень НКРЕ. Також мерія столиці підписала розпорядження про введення в дію з 1 лютого ц.р. нових тарифів за утримання будинків та прибудинкових територій для кожного окремо взятого житлового будинку.

За даними КМДА, з лютого у зв`язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 раза.

Газета “Хрещатик” надрукувала додатки до розпорядження КМДА від 27 січня 2011 р. №99 “Про встановлення тарифів на теплову енергію та встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням”. Згідно з ними, в Києві з 1 березня зростуть на 10-18% тарифи для населення на холодну воду та водовідведення і відповідно збільшиться вартість гарячої води та її відведення – на 23-28% в порівняння з січневими тарифами.