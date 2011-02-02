Вартість оренди квартир у Києві знизилася до 505 дол. на місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в січні 2011 року знизилася на 1,14% (6 дол.) – до 505 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 519 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 689 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 832 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 396 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 669 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 791 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол., до 317 дол., 2-кімнатних – на 4 дол. – до 419 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 626 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол., до 329 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 436 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 595 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол., до 304 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 407 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 520 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 322 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 441 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 528 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 384 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 498 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 631 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол., до 294 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 412 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 518 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 305 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 436 дол., 3-кімнатних – на 7 дол. – до 549 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 295 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 404 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 528 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у 2010 р. зросла на 16,68% (73 дол.) – до 511 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.