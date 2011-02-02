Котеджі під Києвом у січні подешевшали на 0,4%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в січні 2011 року знизилася на 0,44% (4 дол.) – до 949 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 150 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається у повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за зазначений період знизилася на 0,44% (6 дол.) – до 1266 дол./кв. м за середньої ціни 199,3 тис. дол. за домоволодіння.

Зокрема, у грудні середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні знизилася на 0,30% (3 дол.) – до 964 дол. за 1 кв. м.

За даними компанії, в січні зниження вартості котеджів зафіксовано у Бориспільському районі – на 0,27% (4 дол.) – до 1318 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 0,36% (5 дол.) – до 1332 дол./кв. м, Макарівському – на 0,25% (2 дол.) – до 887 дол./кв. м, Бородянському – на 0,29% (3 дол.) – до 883 дол./кв. м, Обухівському районі – на 0,49% (7 дол.) – до 1453 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому районі – на 0,44% (2 дол.) – до 406 дол./кв. м, Фастівському районі – на 0,22% (1 дол.) – до 487 дол./кв. м, Кагарлицькому районі – на 0,51% (3 дол.) – до 619 дол./кв. м, Вишгородському районі – на 0,59% (5 дол.) – до 917 дол./кв. м, Васильківському – на 0,63% (6 дол.) – до 907 дол./кв. м, Броварському – на 0,49% (5 дол.) – до 924 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в 2010 році зросла на 2,05% (19 дол.) – до 953 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,3 тис. дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).