Обсяг купівлі-продажу житла в 2010 р. знизився на 0,5% - Мін’юст

В Україні кількість операцій з купівлі-продажу житлової нерухомості в 2010 році знизилася на 0,5% (близько 1,5 тис. операцій) порівняно з 2009 роком і становила більш як 245,1 тисяч.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на статистичний звіт про діяльність нотаріусів у 2010 році, впродовж 2010 року нотаріуси засвідчили 224,9 тис. договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків (у 2009 році – 225 тис. договорів).

Зокрема, минулого року було продано 20 садиб (у 2009 р. – 38, у 2008 р. – майже 500).

За даними Мін’юсту, в 2010 році кількість договорів міни житлової нерухомості зменшилася на 15%. Із 4720 договорів міни в 2010 році (у 2009 р. - 5505) 4335 договорів стосувалися квартир і житлових будинків, 29 – садиб.

При цьому кількість засвідчених договорів дарування, жертвування житлової нерухомості, припинення права утримання, а натомість придбання прав на нерухоме майно, і припинення права на аліменти на дитину у зв`язку з придбанням права на нерухоме майно зменшилося на 24,5% порівняно з 2009 роком.

У 2010 році було засвідчено 110844 таких договорів проти 145381 в 2009 році.

Міністр нагадав, що в 2009 році кількість операцій на ринку нерухомості знизилася на 27% порівняно з 2008 роком, а в 2008 році – знизилося майже на 20% порівняно з 2007 роком.