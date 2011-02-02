Підвищення цін на ЖКП та газ для киян є незаконним - НФПУ

Національний форум профспілок України заявляє, що підвищення з 1 лютого 2011 року цін на житлово-комунальні послуги та газ для населення Києва є незаконним, оскільки сама міська влада визнала, що вони є завищеними.

Про це йдеться у заяві Національного форуму профспілок України, підписаній головою Мирославом ЯКІБЧУКОМ, переданій УНІАН.

«КМДА сама визнала, що тарифи є завищеними. Адже відповідно до власного розпорядження до 20 числа поточного місця люди мусять платити за комунальні послуги одну суму, а після 20 – за ті ж самі послуги – на 6-10% вищу. Відтак, плутанина з ціною на ту саму послугу означає, що насправді ціна послуги для населення є завищеною», – заявляють у НФПУ.

М.ЯКІБЧУК зазначив, що Київ – одне з найбільш дисциплінованих міст в Україні. Понад 96% киян сплачуть за комунальні послуги в зазначені терміни. Отже, така диференціація тарифів в залежності від дати сплати є невиправданою.

«Виникає питання: куди підуть ці 10%? На що вони витрачатимуться і хто їх контролюватиме? Це питання вимагає вичерпних пояснень з боку київської влади», – вважає він.

За словами М.ЯКІБЧУКА, НФПУ звернувся із запитом до КМДА з вимогою обґрунтувати логіку цього підвищення. У разі, якщо відповіді не буде, НФПУ має намір звернутися до суду.

Крім того лідер НФПУ підкреслив, що встановлення терміну сплати за комунальні платежі за газ і тепло саме до 20 числа кожного місяця є виявом неповаги до тих категорій працівників, – зокрема, лікарів, вчителів, держслужбовців, військових та пенсіонерів, які отримують зарплатню після 20 числа. Отже, постійно потраплятимуть у категорію тих, хто має сплачувати на 10% більше.

Тому, наголошують у профспілках, якщо вже й запроваджувати таку «диференціацію» тарифів, то кінцеві терміни сплати за комунальні послуги за меншою ціною мають бути, принаймні, до 25 або 30 числа.

Як повідомлялось, Київська міська державна адміністрація 27 січня 2011 року видала розпорядження, згідно з яким запроваджуються диференційовані тарифи за одні і ті ж послуги, сплачені до і після 20-го числа поточного місяця. Нові тарифи запроваджуються з 1-го лютого 2011 року.