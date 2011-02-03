КМДА роз’яснює механізм розрахунку пільгових тарифів на ЖКП

Прес-служба Київської міської державної адміністрації роз’яснює механізм розрахунку пільгових тарифів на житлово-комунальні послуги для киян, які оплачуватимуть їх до 20 числа.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА.

У повідомленні нагадується, що з 1 лютого у столиці введено нові тарифи на комунальні послуги. Столична влада розробила низку запобіжних заходів для киян. Один з них – пільговий тариф для сумлінних платників. Підписано відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, право на знижку отримують ті мешканці, які своєчасно (не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим) сплачують за комунальні послуги. При виконанні зазначених умов, за опалення та гаряче водопостачання кияни сплачуватимуть на 6% менше, а за утримання будинків та прибудинкових територій – на 10%.

Так, наприклад, гаряча вода для населення за наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води становить 15,89 грн. за 1 куб. м, якщо ж киянин сплатить до 20 числа місяця, то сума становитиме 14,86 грн., при цьому він заощадить 1,03 грн. на кожному кубічному метрі.

За централізоване опалення за наявності будинкового та квартирних засобів обліку теплової енергії, за умови сплати не пізніше 20 числа, тариф становитиме 237,70 грн. за 1 Гкал, в іншому випадку цей тариф буде дорожчим на 15,45 грн. і становитиме 253,15 грн.

Зазначені знижки для сумлінних платників діятимуть з 1 березня 2011 року.