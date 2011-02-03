На вторинному ринку Харкова середня вартість житла знизилася на 0,4%

На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в січні 2011 року знизилася на 0,39%, або 4 дол, - до 1017 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район із середнім показником 868 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1264 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла відбулося в Київському районі - на 0,37% (5 доларів) - до 1264 дол, Ленінському - на 0,22% (2 дол.) - до 1055 дол, Комінтернівському - на 0,24% (2 доларів) - до 921 дол., Жовтневому - на 0,45% (4 дол.) - до 951 дол, Фрунзенському - на 0,43% (4 дол.) - до 956 дол., Червонозаводському - на 0, 32% (3 дол.) - до 928 дол, Московському - на 0,38% (3 дол.) - до 906 дол., Орджонікідзевському - на 0,43% (4 дол.) - до 868 дол., Дзержинському - на 0,53% (7 доларів) - до 1219 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 8,10%, або 77 дол., - до 1021 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.