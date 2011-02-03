Монтян: метою Житлового кодексу є примусове впровадження керуючих компаній

Єдиною метою прийняття Житлового кодексу України є примусове впровадження в житлових будинках керуючих компаній.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловила правознавець Тетяна МОНТЯН.

«Насправді Житловий кодекс страшний як атомна війна. Він абсолютно нікому не потрібний. Житловий кодекс – це породження Радянського Союзу, предметом регулювання його був розподіл державного житла між громадянами, і потрібний він був тільки для того, щоб у кожного було тільки одне місце проживання. Відтоді, як з`явилася приватна власність, Житловий кодекс більше нікому не потрібний. Це просто переписані своїми словами діючі закони», - сказала вона.

Т.МОНТЯН вважає, що єдиною метою цього кодексу є примусове впровадження керуючих компаній. «Тобто кожен будинок зобов`язаний обрати собі керуючу компанію, а хто не спроможеться обрати сам – тому її призначить місцева влада», - уточнила вона.

За словами правознавця, для керуючих компаній передбачається ввести кваліфікаційні вимоги, «які в Кабміні пройдуть виключно свої».

«Тобто нічого не зміниться. Будинки обслуговуватимуть всі ті ж, хто й обслуговує їх зараз. Але за відкат і презент керуючим компаніям» - пояснила вона.

Як приклад Т.МОНТЯН навела російський досвід, де жителі будинків у глибинці після примусового введення керуючих компаній платять удвічі більше, ніж жителі дорогих квартир у Берліні, Парижі, Вашингтоні.

На думку правознавця, основним напрямком житлово-комунальних реформ має бути спрощення умов для створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, а саме: проведення технічного аудиту, паспортизація будинків, формалізація їх цілісних майнових комплексів з виділенням частки кожного співвласника і доступу до списку співвласників.

«Ніяких інших способів проведення реформ не існує. Це доведено емпіричним досвідом багатьох інших країн», - додала вона.