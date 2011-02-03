Вторинне житло Дніпропетровська в січні подешевшало на 0,38%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в січні 2011 року знизилася на 0,38%, або 4 дол., – до 1 127 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 879 дол./кв. м, найдорожчим, – Жовтневий, де середня ціна продажу склала 1 357 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Кіровському районі – на 0,32% (4 дол.) – до 1 169 дол., Жовтневому – на 0,41% (6 дол.) – до 1 357 дол., Ленінському – на 0,38% (3 дол.) – до 879 дол., Самарському – на 0,23% (2 дол.) – до 934 дол., Індустріальному – на 0,37% (4 дол.) – до 952 дол., Бабушкінському – на 0,36% (5 дол.) – до 1 302 дол., Амур-Нижньодніпровському – на 0,34% (3 дол.) – до 930 дол./кв. м, Червоногвардійському районі – на 0,49% (6 дол.) - до 1 196 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році зросла на 8,34%, або 87 дол., – до 1 132 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.