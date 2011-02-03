Вторинне житло Донецька в січні подешевшало на 0,30%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в січні 2011 року знизилася на 0,30%, або 3 дол., – до 1161 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 741 дол./кв. м, найдорожчим, – Ворошиловський, де середня ціна продажу склала 1479 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Ворошиловському районі – на 0,31% (5 дол.) – до 1479 дол., Київському – на 0,16% (2 дол.) – до 1237 дол., Калінінському – на 0,22% (2 дол.) – до 1148 дол., Петровському – на 0,49% (4 дол.) – до 741 дол./кв. м, Пролетарському, – на 0,38% (3 дол.) – до 885 дол., Куйбишевському районі – на 0,38% (4 дол.) – до 956 дол., Будьонівському – на 0,50% (5 дол.) – до 911 дол., Ленінському – на 0,38% (4 дол.) – до 946 дол./кв. м, Кіровському районі – на 0,29% (2 дол.) – до 852 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в 2010 році зросла на 5,67%, або 62 дол., – до 1165 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.