Вторинне житло Львова в січні подешевшало на 0,36%

На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в січні 2011 року знизилася на 0,36%, або 5 дол., – до 1 412 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 162 дол./кв. м, найдорожчим, – Галицький, де середня ціна продажу склала 1 813 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано в Галицькому районі – на 0,46% (8 дол.) – до 1 813 дол., Залізничному – на 0,34% (4 дол.) – до 1 251 дол./кв. м, Личаківському районі – на 0,37% (5 дол.) – до 1 307 дол., Франківському – на 0,31% (4 дол.) – до 1 393 дол., Шевченківському – на 0,25% (3 дол.) – до 1 227 дол., Сихівському районі – на 0,33 (4 дол.) - до 1 162 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 3,98%, або 54 дол., – до 1 418 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.