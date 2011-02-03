Янукович підписав закон, що посилює відповідальність за правопорушення у ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких об’єктів, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі, карається штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені повторно або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі або загибель людини чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Під об’єктами житлово-комунального господарства слід розуміти житловий фонд, об’єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також їхні мережі чи складові (кришки люків, решітки на них тощо). Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.