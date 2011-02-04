Президент України ветував закон про містобудівну діяльність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і повернув його до Верховної Ради України із своїми пропозиціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, причинами для прийняття такого рішення стало, те, що, на думку глави держави, цим законом “звужуються права громадян щодо можливості прийняття участі в обговоренні при плануванні і забудові території,... створюються можливості для втручання у виключну компетенцію органів місцевого самоврядування, у тому числі – по обмеженню компетенції сільських, селищних, міських рад щодо затвердження містобудівної документації, яка закріплена у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

“По-третє, Закон не передбачає достатньої відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизі проектів та будівництві об’єктів містобудування”, – зазначено у повідомленні прес-служби.

У пропозиціях В. ЯНУКОВИЧ також наполягає на обов’язковості врахування прав громадян, громад і місцевих рад під час підготовки містобудівної документації.

Крім того, президент наголосив “на необхідності встановлення у Законі персоніфікованої відповідальності за негативні наслідки у разі порушення норм і правил, які регламентують діяльність у будівельній сфері”.

“Оскільки питання спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві є надзвичайно важливими для розвитку економіки України, Глава держави наполягає на тому, щоб його пропозиції до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» були невідкладно розглянуті Верховною Радою України на наступному сесійному тижні”, – інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнятий Верховною Радою 13 січня ц.р. В уряді стверджують, що закон значно спрощує й вдосконалює всі етапи містобудівної діяльності й здешевить будівництво мінімум на третину.

Між тим представники громадськості були занепокоєні тим, що у законі передбачено усунення громадськості від контролю за забудовою міста.

Зокрема, закон обмежує можливості місцевих громад та їх представників в особі рад впливати на процеси забудови.

За чинним дотепер законодавством місцеві ради мають повноваження затверджувати усі містобудівні документи. За новим же законом місцеві ради позбавляються права затверджувати будь-які плани, крім генерального, а громадські слухання тепер можна буде проводити лише при ухваленні Генерального плану.