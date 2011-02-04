В уряді запевняють, що в бюджеті достатньо коштів для субсидій на ЖКП

В уряді запевняють, що в держбюджеті поточного року достатньо коштів для фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у ВР, під час години запитань до уряду, заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За словами Ю.ХІВРИЧА, якщо в минулому році на цей час субсидії отримували 850 тис. сімей, то в цьому році – 1 млн. 400 тис. За його словами, в бюджеті цього року повністю передбачені кошти для виплати таких субсидій. Якщо в минулому році виділялося 6 млрд., то в цьому році, за словами Ю.ХІВРИЧА, 9 млрд. «За нашими розрахунками, цих коштів достатньо для фінансування субсидій», - сказав він.