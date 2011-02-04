Уряд направить у ВР проект держпрограми передачі гуртожитків
Уряд найближчим часом направить на розгляд Верховної Ради України проект закону про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2011-2014 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.
Він зазначив, що проектом цієї програми передбачено за три роки 1083 гуртожитки прийняти у державну власність, відремонтувати і передати їх на приватизацію.
Ю.ХІВРИЧ підкреслив, що близько 1200 гуртожитків на сьогодні ввійшли до статутних фондів приватизованих підприємств, і ці гуртожитки шляхом укладення договорів між підприємствами і органами місцевої влади також будуть передані на приватизацію.