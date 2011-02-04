Хіврич: Уряд готує проект створення нової комісії регулювання ринку комунпослуг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує проект указу Президента про створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

Він наголосив, що відповідне доручення було надано прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Ю.ХІВРИЧ також зазначив, що міністерством було проаналізовано всі тарифи по всіх регіонах та з’ясувалося, що тарифи різняться в тих регіонах, де була розпочата робота з переведення на індивідуальне опалення, але не завершена. Зокрема, це Закарпатська область, Луганська.

«Це питання ми будемо доводити до кінця. А інші тарифи сьогодні відрізняються на 15-17% одне від одного по регіонах», - сказав він.