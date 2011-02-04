Кабмін готовий до створення Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг – Азаров

Кабінет міністрів України вже вирішив усі організаційні питання, що стосуються створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРКП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що також вирішено кадрове питання й у новоствореній комісії працюватимуть фахівці з Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

«Та частина фахівців, які в НКРЕ займалися житлово-комунальними тарифами, перейдуть до новоствореної комісії й працюватимуть. В організаційному плані питань ніяких немає», – сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що вже визначено керівника створюваної комісії, проте не назвав його прізвище, відзначивши лише, що ця людина є професіоналом у цій галузі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ц.р. голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Сергій ТІТЕНКО спрогнозував, що Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг (НКРКП) буде створено до квітня цього року.

Нагадаємо, згідно із законом про НКРКП, ця комісія повинна була почати функціонування вже з 1 січня цього року. Проте на рівні керівництва НКРЕ висувалася ініціатива про передачу функцій і повноважень ще нествореної комісії самій НКРЕ, що передбачало відповідне розширення штату електроенергетичного регулятора.

Довідка УНІАН. 9 липня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Законом передбачено, що НКРКП, створення якої планується завершити до 1 січня 2011 року, регулюватиме тарифоутворення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.