Вартість пропозиції квартир на вторинному ринку Києва знизилася на 1,11%

Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в січні 2011 року знизилася на 1,11% порівняно з груднем 2010 року – до 2146 дол./кв.м.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками січня мережі агентств нерухомості Real Druzi, переданому УНІАН.

«Заявлена вартість квартир економ-класу в січні продовжила плавне зниження. При цьому часто продавці були готові підтримувати торг у розмірі 3-5% від первинної вартості. Ціни пропозицій в бізнес- і преміум-класі були стабільними», - говориться в огляді.

За даними компанії, найбільший попит у січні мали квартири економ-класу. При цьому активний інтерес викликали однокімнатні квартири вартістю 45-50 тис. дол. і двокімнатні квартири – до 65 тис. дол. Стабільний попит зберігався на більш якісне житло: однокімнатні квартири за ціною 60-75 тис. дол., двокімнатні - 75-85 тис. дол., трикімнатні - 95-120 тис. дол.

Також у січні підвищився інтерес до квартир у центрі міста: до однокімнатних квартир за ціною до 90 тис. дол., двокімнатних – до 120 тис. дол. і трикімнатних – до 150 тис. дол.

В огляді зазначається, що в структурі пропозиції квартир найбільшу частку становили три- і багатокімнатні квартири (41%), частка двокімнатних квартир становила 32%, частка однокімнатних квартир становила 27% від загальної кількості пропозицій. При цьому порівняно з груднем нових пропозицій надійшло на 17% менше.

За оцінками фахівців компанії, активність ринку в лютому збережеться на рівні січня. «До весни змін в існуючій пропозиції не передбачається. Попит концентруватиметься на квартирах економ- і бізнес-класу за привабливою ціною. Ціни пропозиції в економ-класі продовжать плавно знижуватися. В інших сегментах ціни будуть стабільні, при цьому власники будуть більш охоче йти на поступки щодо ціни», - вважають фахівці мережі агентств нерухомості.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісу у сфері купівлі-продажу і оренди житлової та комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено більш як 45 тис. об`єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.